Ufficiale: Getafe, arriva Ante Palaversa in prestito dal City (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Getafe ha comunicato ufficialmente l’arrivo in prestito di Ante Palaversa dal Manchester City. Classe 2000, è un centrocampista croato che il club inglese ha prelevato dall’Hajduk Spalato. Foto: sito Ufficiale Getafe L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

