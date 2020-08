Tramonti, i carabinieri sequestrano una piantagione di marijuana (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTramonti (Sa) – I carabinieri della Compagnia di Amalfi, durante una battuta perlustrativa in alta montagna, finalizzata ad individuare possibile appezzamenti di terreno coltivati a cannabis indica, hanno individuato una piantagione avente un’estensione di circa 150 metri quadri composta da oltre 80 piante di marijuana, di altezza variabile tra i 70 cm ed i 2 metri. I militari della Stazione di Tramonti hanno scoperto quest’area dopo aver svolto molteplici servizi appiedati, in zone impervie e difficile raggiungibili, note per prestarsi a questo tipo di attività illecite. L’appezzamento, completamente recintato, era dotato di un vero e proprio impianto di irrigazione artigianale composto da numerosi fusti di plastici e ben 45 metri di ... Leggi su anteprima24

