Taiwan: bimba prende il volo con aquilone, illesa (Di lunedì 31 agosto 2020) è quel genere di notizia virale che fa facilmente il giro della Rete. Effettivamente, ANSA provvede a spiegare l’antefatto della manciata di secondi che sta facendo il giro del mondo: una bambina di cui si è preferito rendere noto solo il cognome e non il nome rimane impigliata alla coda di un enorme aquilone. Il tutto, durante un festival nella città marittima di Nanlioao. La piccola a questo prende il volo, o meglio si solleva di diversi metri. Misura data ad occhio dalla folla a una trentina di metri, anche se dal video possiamo vedere che il punto più alto della traiettoria è stato toccato solo brevemente. Il New York Post conferma che la combinazione tra la mole dell’aquilone e la bassa mole della ragazzina, circa dodici chili ha portato all’evento. Comunque ... Leggi su bufale

