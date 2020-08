Shailene Woodley entra nel cast di The Fallout (Di lunedì 31 agosto 2020) The Fallout potrà contare sulla presenza nel cast di Shailene Woodley che reciterà nel film scritto e diretto da Megan Park. Shailene Woodley è entrata a far parte del cast The Fallout, le cui riprese si concluderanno questa settimana dopo quattro settimane di lavoro iniziato durante la pandemia seguendo tutte le linee guida previste per la sicurezza del cast e della troupe. Il progetto è stato scritto dall'attrice Megan Park, impegnata anche come regista. Al centro della trama di The Fallout ci sarà la studentessa del liceo Vada, ruolo affidato a Jenna Ortega, che affronta le conseguenze emotive legate a una tragedia avvenuta a scuola. Nella sua vita vengono ... Leggi su movieplayer

The Fallout potrà contare sulla presenza nel cast di Shailene Woodley che reciterà nel film scritto e diretto da Megan Park. Shailene Woodley è entrata a far parte del cast The Fallout, le cui riprese ...

