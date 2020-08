Serie A, Gravina: «Tifosi allo stadio? Aspettiamo riscontri dal Cts» (Di lunedì 31 agosto 2020) Il presidente della Figc ha parlato dopo il Consiglio Federale che si è tenuto oggi Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato al termine del Consiglio Federale che si è tenuto oggi per decidere la data di inizio dei campionati di Serie A, B, C e D. DATE – «Abbiamo definito i calendari dei campionati, la Serie A partirà il 19 settembre. Il 26 settembre la Lega di Serie B, il 27 la Serie C e la Serie D. Nel Consiglio di oggi c’è stata grande collaborazione, abbiamo approvato l’unificazione della CAN di A e di B, riforma alla quale Marcello Nicchi stava lavorando da molto tempo. È una idea importante per la crescita dei nostri arbitri». Tifosi allo stadio ... Leggi su calcionews24

