Selvaggia Lucarelli vs Elettra Lamborghini | l’attacco

Selvaggia Lucarelli si scaglia nei confronti di Elettra Lamborghini: "Vada a denunciare all'ATS i positivi che conosce" Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Elettra Lamborghini. La giornalista, in alcune Instagram Stories, ha riservato un'attenzione particolare proprio alla cantante, in procinto di sposarsi. Il motivo? Il Coronavirus. La Lamborghini ha svelato di essere a conoscenza di vip che continuano a circolare per strada nonostante siano positivi al Covid-19. Una dichiarazione che non è piaciuta alla Lucarelli. "Perché non li denuncia all'ATS?" si è chiesta la giudice di Ballando con le Stelle criticando poi la Lamborghini

