Scuola, ci voleva il Covid! (Di lunedì 31 agosto 2020) Perdonate il titolo decisamente provocatorio ma sincero. Mai si è vista tanta innovazione nella Scuola italiana come in quest’ultimi mesi. Il coronavirus ha dato una pedata nel culo ai refrattari alla tecnologia, agli amanti delle lunghe riunioni in presenza, agli amministratori comunali convinti che la mensa scolastica fosse un servizio ben fatto, ai dirigenti incatenati alle loro poltrone e a tanti altri. Tra un paio di settimane rientreremo a Scuola, tra mille difficoltà, ma con numerose novità che fino a poco tempo fa non avremmo mai immaginato. Finalmente i colloqui con i genitori si faranno online! Nel 2017 su Donna Moderna avevo lanciato la proposta di incontrare i genitori grazie alla Rete. Già allora scrivevo: “In ogni altro luogo, dall’azienda alla politica, dalle aule giudiziarie ai media, ... Leggi su ilfattoquotidiano

