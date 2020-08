Ratchet & Clank | Rift Apart per PS5 in un video confronto tra reveal e demo della Gamescom ed è subitoupgrade

Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5 in un video confronto tra reveal e demo della Gamescom ed è subito...upgrade (Di lunedì 31 agosto 2020) Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5 sembra essere un gioco davvero ottimo dal punto di vista tecnico, stando al materiale mostrato fino a questo momento da Insomniac Games.Tuttavia, lo studio non si accontenta e un video comparativo mostra quanto il titolo sia migliorato dal reveal alla demo estesa mostrata alla Gamescom.Il video confronto è opera di Cycu1 e evidenzia i miglioramenti tecnici apportati finora a Ratchet & Clank: Rift Apart. Nello specifico, quello che risalta di più è l'uso del ray tracing che sembra sia stato molto potenziato rispetto al ... Leggi su eurogamer

