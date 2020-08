'Rainbow Basket non potrà iscriversi al campionato': denuncia di 'Catania al Vertice' (Di lunedì 31 agosto 2020) Rainbow Catania Basket femminile potrebbe non iscriversi al prossimo campionato. E' quanto denuncia il consorzio 'Catania al Vertice' in una lettera aperta che porta la firma del presidente del ... Leggi su cataniatoday

Ultime Notizie dalla rete : Rainbow Basket "Rainbow Basket non potrà iscriversi al campionato": denuncia di "Catania al Vertice" CataniaToday "Rainbow Basket non potrà iscriversi al campionato": denuncia di "Catania al Vertice"

Rainbow Catania Basket femminile potrebbe non iscriversi al prossimo campionato. E' quanto denuncia il consorzio "Catania al Vertice" in una lettera aperta che porta la firma del presidente del consor ...

Rainbow Catania Basket femminile potrebbe non iscriversi al prossimo campionato. E' quanto denuncia il consorzio "Catania al Vertice" in una lettera aperta che porta la firma del presidente del consor ...