Presunta combine Picerno-Bitonto, le prime indiscrezioni: la richiesta della Procura è pesantissima (Di lunedì 31 agosto 2020) E’ ancora in corso la riunione del Tribunale Federale Nazionale, che sta esaminando il deferimento per illecito sportivo avente ad oggetto l’alterazione del regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Picerno-Bitonto del 5 maggio 2019, terminata 2-0. Emergono, però, le prime indiscrezioni. E, secondo queste, le richieste della Procura Federale sarebbero pesantissime. Si parla dell’esclusione del campionato di Serie C da parte di Bitonto e Picerno, di un punto di penalizzazione al Potenza e di una serie di squalifiche e ammende nei confronti dei protagonisti coinvolti, tra cui Anaclerio, Patierno, Picci. Da ricordare che, costituiti come terzi, sono presenti Rende, Foggia e Audace ... Leggi su calcioweb.eu

