Pil | Istat rivede dato secondo trimestre | calo peggiora a -12 | 8%

Roma, 31 ago. - (Adnkronos) - E' peggiore delle stime iniziali il calo del Pil italiano nel secondo trimestre: l'Istat infatti ha aggiornato la stima preliminare (che fissava la perdita di prodotto interno lordo a -12,4%) e il nuovo dato vede una diminuzione del 12,8% rispetto al trimestre precedente e del 17,7% nei confronti dello stesso periodo del 2019 (contro il -17,3% stimato a fine luglio). La variazione acquisita per il 2020 è pari a -14,7%. Rispetto al trimestre precedente, l'Istat conferma come tutti i principali aggregati della domanda interna sono in diminuzione, con cali dell'8,7% per i consumi finali nazionali e del 14,9% per gli investimenti fissi lordi. Le importazioni e le esportazioni sono diminuite, rispettivamente, del ...

