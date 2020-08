Piano di Zona S2, ripartono 8 tirocini formativi per percettori di Reddito di Cittadinanza (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’ Tirreni (Sa) – L’Ambito Territoriale S2 – Capofila Cava de’ Tirreni informa che -a partire da domani, 1 settembre- riprendono 8 tirocini formativi presso il Terzo e Quarto circolo didattico, rispettivamente all’ Istituto comprensivo S. Nicola ed all’Istituto comprensivo S. Lucia. I tirocini erano stati sospesi a marzo scorso a causa delle misure emergenziali Covid19. Si ricorda che sono già ripresi al Comune 17 tirocini presso gli uffici verde pubblico, campo sportivo, cimitero, messi comunali. Analogamente sono ricominciati i tirocini presso le aziende private che hanno aderito alla manifestazione di interesse del Pon Inclusione. I tirocini ancora in corso sono attualmente quattro. L'articolo ... Leggi su anteprima24

