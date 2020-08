Perché le relazioni falliscono? (Di lunedì 31 agosto 2020) Prima di rispondere alla questione che il titolo ci suggerisce, proviamo a prenderla alla larga e partire da un’altra domanda che per quanto possa risultare provocatoria, non è per nulla scontata: Perché le persone tendono a formare coppie? La nostra società occidentale, e la necessità umana di fondare un nucleo familiare dalla discendenza certa, ci impongono una vita che sia per lo più monogama e soprattutto di coppia. La coppia come tale è però una convenzione umana che dal punto di vista della natura risulta comunque una forzatura, tanto che l’essere umano per riuscire a mantenerla intatta a lungo è costretto a adattamenti culturali ed uno sforzo costante non indifferenti. Il sentimento d’amore e la passione dei sensi sono per loro natura volubili e più simili ad un fuoco di paglia che a ... Leggi su udine20

