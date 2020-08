Nessuna fonte sull’amica di Daniela Martani ferita dal tampone: la bufala delle lesioni al cervello (Di lunedì 31 agosto 2020) Un’amica di Daniela Martani sarebbe rimasta lesionata dopo essersi sottoposta al tampone nasofaringeo una volta rientrata da Ibiza. Questo è il racconto pubblicato dall’ex GF sulla sua pagina Facebook, mostrando anche una foto parzialmente censurata dell’amica citata. Vediamo il volto di una donna con la mascherina addosso e un rivolo di sangue che esce dal naso. Una mia amica tornata pochi giorni fa da Ibiza è stata costretta ad effettuare il tampone nasofaringeo a Roma e questo è stato il risultato. Ma chi effettua questi tamponi? Dei macellai da strapazzo? Sapete che possono lesionare il cervello e il bulbo olfattivo? I tamponi sono pericolosi ma non lo dicono. Un’immagine con didascalia non è una notizia, l’amico/a non è ... Leggi su bufale

“Costretti a ributtare in acqua il pescato. Nessuna delle 600 imbarcazioni professionali che lavorano nell'arcipelago toscano ha la licenza per pescare questa preziosa specie" Firenze, 31 agosto 2020 ...

Agosto ’75, al Villaggio Sereno la scoperta della stella «nova»

Sono trascorsi nove lustri dalla scoperta astronomica di un gruppo di adolescenti bresciani avvenuta il 30 agosto 1975. Si accorsero che sopra le loro teste era apparsa una stella «nova». Così erano s ...

