#Metoo, l’atto di coraggio in più delle donne iraniane (Di lunedì 31 agosto 2020) Lo hanno chiamato il #Metoo delle iraniane, ma se vi si vedesse soltanto una tardiva ripresa del movimento nato tre anni fa negli Usa, e che ha fatto cadere teste come quelle del re di Hollywood Harvey Weinstein, se ne avrebbe una visione molto riduttiva. Perché per le donne iraniane che in queste ultime settimane hanno lanciato quell’hashtag su Twitter ci vuole molto più coraggio che in Occidente. La denuncia degli abusi e delle violenze sessuali subite potrebbe infatti anche ritorcersi contro di loro e trasformarsi in un procedimento per rapporti illegali fuori del matrimonio, punibili con decine di frustate. Insomma, le iraniane si confermano ancora una volta come donne doppiamente ... Leggi su huffingtonpost

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #Metoo l’atto