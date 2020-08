Messi, è rottura con il Barcellona: non si è presentato alla visita medica (Di lunedì 31 agosto 2020) E’ ormai muro contro muro tra il fuoriclasse argentino Lionel Messi e il Barcellona: l’argentino non si è presentato alla rituale visita medico-sportiva d’inizio stagione Lionel Messi ha rotto gli indugi ed è pronto ad andare allo scontro aperto con la dirigenza blaugrana dopo che nei giorni scorsi è filtrata la sua volontà di lasciare … L'articolo Messi, è rottura con il Barcellona: non si è presentato alla visita medica Curiosauro. Leggi su curiosauro

