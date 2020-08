Mascherine a scuola, è arrivata la decisione definitiva del Comitato tecnico-scientifico (Di lunedì 31 agosto 2020) L’ultima riunione del Comitato tecnico-scientifico ha portato ad una decisione unanime sull’utilizzo delle Mascherine a scuola. Quando gli studenti sono seduti al proprio banco, distanziati degli altri, non sarà obbligatorio indossarla. Obbligo Mascherine a scuola, la decisione del Cts Il 1 settembre si apriranno le porte di quasi tutti gli istituti italiani per accogliere i primi studenti, in particolare quelli che devono recuperare i debiti conseguiti durante l’anno scolastico. La decisione del Comitato tecnico-scientifico riguardo l’uso delle Mascherine è arrivata appena in tempo. Gli ... Leggi su notizieora

