La riserva dello Zingaro è stata distrutta dalle fiamme. "Provo più rabbia che tristezza" (Di lunedì 31 agosto 2020) “La mano criminale ha agito ancora una volta sul nostro territorio che è stato letteralmente assediato dal fuoco”. Il sindaco di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino sfoga la sua rabbia e il suo sconcerto: i roghi in Sicilia hanno raggiunto la Riseva naturale dello Zingaro, già incenerita dalle fiamme nel 2012. Un’area incastonata tra mare e collina, dove dal disastro non si è salvata neanche l’unica caletta inizialmente sfuggita al rogo, la “Tonnarella dell’Uzzo”.Per l’episodio si segue la pista dell’incendio doloso. “Dal punto di vista ambientale, e per certi versi anche economico, il territorio è stato devastato”, dice Peraino, mentre su internet ... Leggi su huffingtonpost

fanpage : La Riserva dello Zingaro in Sicilia è ridotta in cenere - RaiNews : Le fiamme, partite da Macari, hanno superato la montagna e sono arrivate prima alla Tonnara di San Vito Lo Capo, su… - Corriere : Sicilia, incendio devasta la Riserva dello Zingaro - antonel52837259 : RT @ElioLannutti: Incendio distrugge la Riserva dello zingaro in Sicilia: 'Criminali hanno devastato tutto' - mrjosh75 : ero piccolo, fine anni ‘70, e ho un chiaro ricordo di un incendio alla riserva dello Zingaro e così tutti gli anni… -