Immigrazione, al via trasferimenti da Lampedusa (Di lunedì 31 agosto 2020) Lampedusa (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Due incrociatori della Guardia di finanza sono giunti la notte scorsa nel porto di Lampedusa per procedere al trasferimento dei 1.560 migranti che affollano l’hotspot di contrada Imbriacola, che può contenere 192 persone, e la Casa della fraternità gestita dalla parrocchia. Le operazioni sono coordinate dalla prefettura di Agrigento, sotto la supervisione del Viminale, che ieri ha deciso di ricorrere all’utilizzo di ulteriori tre navi, in aggiunta alle due già operanti, per la sorveglianza sanitaria dei migranti irregolari in arrivo. Entro oggi lasceranno l’isola trecento migranti.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Raff_Napolitano : #portichiusi #StopInvasione #immigrazione #governoclandestino Leader #clandestini: “Via dall’Italia gli italiani… - Italpress : Immigrazione, al via trasferimenti da Lampedusa - CorriereCitta : Immigrazione, al via trasferimenti da Lampedusa - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: Migranti, la nave di Open Arms riparte per una nuova missione nel Mediterraneo: a bordo gli operato… - PivaPaola : RT @GoodMorningIT: #Bielorussia, proteste e pugno duro | #Tim e #Cdp danno il via alla rete unica | Il piano del governo per aumentare i ta… -

Ultime Notizie dalla rete : Immigrazione via Immigrazione, via da Rocca di Papa cento migranti negativi ai test Covid Corriere Roma Immigrazione, al via trasferimenti da Lampedusa

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Due incrociatori della Guardia di finanza sono giunti la notte scorsa nel porto di Lampedusa per procedere al trasferimento dei 1.560 migranti che affollano l’hotsp ...

Gasparri: «Conte andrebbe messo in carcere, è un pericolo per l’Italia. Il governo si è arreso»

«Per l’immigrazione siamo al disastro. È la Caporetto definitiva. Centinaia e centinaia di persone che sbarcano ad ogni ora del giorno e della notte a Lampedusa. Nessuna iniziativa del governo. Nessun ...

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Due incrociatori della Guardia di finanza sono giunti la notte scorsa nel porto di Lampedusa per procedere al trasferimento dei 1.560 migranti che affollano l’hotsp ...«Per l’immigrazione siamo al disastro. È la Caporetto definitiva. Centinaia e centinaia di persone che sbarcano ad ogni ora del giorno e della notte a Lampedusa. Nessuna iniziativa del governo. Nessun ...