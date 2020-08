Il virus rallenta e si sposta a Sud, Campania e Lazio le più colpite (Di lunedì 31 agosto 2020) Nelle ultime 24 ore, i nuovi casi positivi al coronavirus sono stati 996 con sei vittime. Da dieci giorni il numero di nuovi casi era stabilmente al di sopra delle mille unità. Il timore di un ritorno del Covid ai livelli della primavera sembrerebbe dunque scongiurato, ma come sempre le cifre vanno interpretate con la giusta cautela. I dati del lunedì sono sempre più bassi, perché nel weekend il numero di tamponi scende fisiologicamente. Ieri sono stati effettuati 52mila tamponi, … Continua L'articolo Il virus rallenta e si sposta a Sud, Campania e Lazio le più colpite proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

L’emergenza Covid ha annullato, per quest’anno, debiti scolastici ed esami di riparazione. Forse preso dalla confusione, lo stesso governo ha pensato di potersi comportare come uno studente poco volon ...

Oggi, lunedì 31 agosto, l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 26 ...

