IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di martedì 1° settembre 2020 (Di lunedì 31 agosto 2020) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di martedì 1° settembre 2020:Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni puntata di martedì 1° settembre 2020Salvatore pensa di aver perduto per sempre Gabriella e si sfoga con Paola e Laura. Umberto vuole riportare Ludovica a Villa Guarnieri. La ragazza ottiene l’impegno di farsi sposare entro un mese da Riccardo. A Roberta fa inaspettatamente visita la sua professoressa Lidia Barone, giunta per incoraggiarla dopo l’esame fallito. Lidia per l’occasione rivede anche Armando, con il quale nel corso della guerra ha condiviso DELLE battaglie partigiane. Tra Vittorio e Marta le cose continuano a non andare bene. Laura e ... Leggi su tvsoap

