Gli insulti a Greg Nimoial, attore americano sostenitore delle Sardine (Di lunedì 31 agosto 2020) Dopo “MILF con Salvini cucina marchigiana” vi parliamo di un’altra pagina facebook simile, denominata “Romani per Salvini – Cucina trasteverina”. Si tratta di pagine troll il cui scopo è diffondere pic inverosimili alle quali, tuttavia, qualcuno puntualmente abbocca. Hanno pubblicato una foto della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, trasformata nella sua versione al maschile. “Sono costretto a lasciare l’Italia, un paese di razzisti. Sardine, scendete in piazza e rivoluzionate il sistema!” (Greg Nimoial – attore gay americano sostenitore sostenitore delle Sardine e dei cientri sociali) “In aperica non c’è posto x gli italiani che sono ... Leggi su giornalettismo

virginiaraggi : .@AzzolinaLucia sono al tuo fianco. Gli insulti che ti hanno rivolto su Facebook sono vergognosi. Sono certa che no… - Rinaldi_euro : Berizzi tocca il fondo con gli insulti ai veronesi - Marco Gervasoni - NicolaPorro : ?? Il nubifragio che colpisce #Verona, l’odio e il “karma”. Il caso #Berizzi è l’ennesimo esempio di un certo declin… - artvtoms : Smettila di scriverti gli insulti da sola per ricevere attenzioni perché nessuno avrebbe detto che sei grassa ved…… - MimmoFiori55 : RT @ChiodiDonatella: 'SU #BIBBIANO ABBIAMO ESAGERATO': MARCIA INDIETRO A #5STELLE PER NON PESTARE I PIEDI AI #COMPAGNI Si rimangiano tutto… -