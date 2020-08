Gli applausi di auguri dei tifosi ad Ospina durante l’allenamento mattutino – VIDEO (Di lunedì 31 agosto 2020) Questa mattina, durante la seduta di allenamento del Napoli a Castel di Sangro, David Ospina, che oggi compie gli anni, ha ricevuto gli auguri dei tifosi e dei compagni di squadra con un lungo applauso. Il colombiano compie 32 anni. E’ stato proprio Gattuso a favorire la circostanza. Dopo una fase iniziale di torello, infatti, i giocatori di movimento si sono spostati verso l’altro lato del campo per lo stretching e i tre portieri hanno continuato ad allenarsi con il preparatore Valerio Fiori. Dopo un po’, racconta Calciomercato.com, l’allenatore ha chiesto a Fiori di raggiungere il resto della squadra con i tre portieri. E’ stato in quel momento che Ospina si è goduto il suo applauso di buon compleanno. Buon compleanno @D Ospina1 #SSCNSummer20 ... Leggi su ilnapolista

borghi_claudio : @MazzottaAntoni0 E chi è lei per definire poco etico chi appoggia Trump? Preferisce chi bombarda a tappeto e poi in… - matteosalvinimi : Applausi al grande cuore dell'agente Angelantonio, ma profonda vergogna per quel padrone evidentemente meno umano d… - napolista : Gli applausi di auguri dei tifosi ad Ospina durante l’allenamento mattutino – VIDEO Oggi il portiere colombiano com… - pierini1970 : @luigi25665065 @DavideRosato2 @Mov5Stelle 90 minuti di applausi ininterrotti. Ci penseranno gli ex 10 milioni di loro elettori a far pulito - raggingkey : Il primo lockdown di Gaza: gli applausi al personale sanitario dalle finestre -

Ultime Notizie dalla rete : Gli applausi Gli applausi di auguri dei tifosi ad Ospina durante l'allenamento mattutino - VIDEO ilnapolista Benigni superstar al Bif&st di Bari: «Quando mi dissero di far lavorare Liz Taylor...»

BARI - Detto, fatto. Roberto Benigni, ospite d’onore al Bif&st, la butta lì, con l’esplosiva energia del menestrello che gli è congeniale: «Mi piacerebbe prendere casa in Puglia, a Bari, Bitritto o Mu ...

Basket, playoff Nba: Doncic s’inchina ai Clippers, Denver porta Utah a gara 7

ORLANDO (Stati Uniti) – Anche i Clippers staccano il pass per le semifinali della Western Conference, dove serve invece la “bella” per dirimere la contesa tra Denver e Utah, mentre a Est le semifinali ...

BARI - Detto, fatto. Roberto Benigni, ospite d’onore al Bif&st, la butta lì, con l’esplosiva energia del menestrello che gli è congeniale: «Mi piacerebbe prendere casa in Puglia, a Bari, Bitritto o Mu ...ORLANDO (Stati Uniti) – Anche i Clippers staccano il pass per le semifinali della Western Conference, dove serve invece la “bella” per dirimere la contesa tra Denver e Utah, mentre a Est le semifinali ...