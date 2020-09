Gli Alberi Monumentali sbarcano su Google Maps (Di lunedì 31 agosto 2020) Grazie a un accordo tra Mipaaf e Big G da oggi è possibile individuare con più facilità le 3.761 piante simbolo del patrimonio forestale italiano. Gli Alberi Monumentali italiani diventano da oggi parte integrante delle mappe di Google, che per ciascuno di essi offrirà posizione e informazioni essenziali. La novità, gradita ai tanti amanti del genere, è coincisa con l’aggiornamento del loro elenco compiuto dal Mipaaf, che, con l’inserimento di 379 nuovi Alberi, è arrivato a contarne oggi ben 3.761. Mentre fino a oggi nelle mappe di Google erano possibile individuare tali piante solamente inserendo latitudine e longitudine adesso, grazie a un apposito link al neonato catalogo on-line a cura del Mipaaf, la ricerca delle piante e le informazioni ... Leggi su vinonews24

