Francesco Facchinetti va a nozze: ‘Ho sposato Wilma per la seconda volta’ (Di lunedì 31 agosto 2020) Fiori d’arancio per Francesco Facchinetti. L’ex Dj Francesco ha sposato nuovamente la moglie Wilma Helena Faissol e sui social pubblica foto e video del loro giorno speciale. “Ho deciso di sposare mia moglie per la seconda volta. Sì, mi sono svegliato e in 48 ore ho organizzato tutto. È andato tutto bene tranne l’orlo del mio vestito e le mie scarpe…che tamarro!” scrive su Instagram a corredo di uno scatto che lo vede con la consorte. in riproduzione.... Le immagini delle nozze La festa a dire il vero si è svolta a luglio ed è stata mostrata nell’ultima ... Leggi su tvzap.kataweb

