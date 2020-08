Era Cristina in Tutti pazzi per amore: oggi a 27 anni è sposata con un calciatore [FOTO] (Di lunedì 31 agosto 2020) Nel 2008 sulle reti Rai faceva il suo esordio la serie Tutti pazzi per amore. Prodotta da Rai Fiction e ideata da Ivan Cotroneo, la serie fu un enorme successo di pubblico, tanto da portare alla realizzazione di tre stagioni. Andata in onda dal 2008 al 2012, la serie TV oltre che su una solida sceneggiatura poteva contare su uno straordinario cast. Tra gli interpreti principali vi erano Neri Marcorè, Emilio Solfrizzi, Stefania Rocca, Francesca Enaudi ma anche una giovane Nicole Murgia. Attualmente in replica su Rai Premium, la fortunata serie Tutti pazzi per amore ancora oggi riesce a conquistare un vasto pubblico. L’allora giovanissima Nicole Murgia, appena 15enne durante la prima stagione, interpretava Cristina, una ragazza adolescente ... Leggi su velvetgossip

demian_yexil : @Moonlightshad1 Cristina, per i negazionisti le bare trasportate da Bergamo in altre città, dai camion militari, pe… - BriManuela : RT @see_lallero: Valentino Rossi a 17 anni in realtà era Cristina Quaranta a Non è la Rai. #techetechete - unbelrumore : RT @see_lallero: Valentino Rossi a 17 anni in realtà era Cristina Quaranta a Non è la Rai. #techetechete - davided81 : RT @see_lallero: Valentino Rossi a 17 anni in realtà era Cristina Quaranta a Non è la Rai. #techetechete - see_lallero : Valentino Rossi a 17 anni in realtà era Cristina Quaranta a Non è la Rai. #techetechete -

Ultime Notizie dalla rete : Era Cristina Si è spenta l'assessore Cristina Longhi L'Eco Vicentino A Oropa c'era anche Giorgetti per la riapertura della Basilica, Patelli: “Ha molto apprezzato il nostro tesoro”

Sono state molte le personalità politiche e istituzionali che nel pomeriggio di ieri, 30 agosto, si sono recate al Santuario di Oropa per rendere omaggio alla sacra effigie della Madonna di Oropa e os ...

"W Maria Montessori", la sua storia in un documentario

Tanti aspetti una sola storia, poliedrica, che solo unendo le tessere del mosaico rende l’intero. Il documentario W Maria Montessori, in onda il 31 agosto (150° anniversario della nascita) in prima se ...

Sono state molte le personalità politiche e istituzionali che nel pomeriggio di ieri, 30 agosto, si sono recate al Santuario di Oropa per rendere omaggio alla sacra effigie della Madonna di Oropa e os ...Tanti aspetti una sola storia, poliedrica, che solo unendo le tessere del mosaico rende l’intero. Il documentario W Maria Montessori, in onda il 31 agosto (150° anniversario della nascita) in prima se ...