È ufficiale: la Serie A riparte il 19 settembre. Mercoledì i calendari (Di lunedì 31 agosto 2020) Fino a oggi c’era solo l’ufficiosità, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: il massimo campionato di calcio italiano riprenderà nel fine settimana del 19 e 20 settembre. Lo ha deciso, ratificando la decisione, il Consiglio federale della Figc che oggi è riunito a Roma per dettare le linee guida per la ripresa dei campionati professionistici. E c’è anche la data in cui verrà sorteggiato il calendario Serie A: mercoledì 2 settembre. LEGGI ANCHE > Messi non ha risposto alla convocazione del Barcellona per sottoporsi al tampone Nonostante le richieste di Inter e Atalanta, dunque, la Serie A non sarà posticipata di una settimana. I due club sono stati gli ultimi ad aver interrotto la stagione agonistica: i ... Leggi su giornalettismo

