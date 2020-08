Contagi (e tamponi) in calo in Campania: oggi i nuovi casi sono 184 (Di lunedì 31 agosto 2020) sono in calo, oggi, i nuovi casi di Covid in Campania. Secondo il bollettino dell’Unità di Crisi della Regione, i Contagi, nelle ultime 24 ore, sono stati 184 (ieri erano 270), di cui 86 relativi a casi di rientro dalle vacanze (35 dalla Sardegna e 51 da Paesi esteri). I tamponi effettuati, però, sono un migliaio in meno rispetto a ieri: 5.783 (ieri erano stati 6.729). L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

