Codacons: dati Istat su Pil “drammatici” (Di lunedì 31 agosto 2020) (Teleborsa) – I dati sul Pil diffusi oggi dall’Istat sono per il Codacons “drammatici”e rappresentano un peggioramento rispetto alle previsioni iniziali. “E’ evidente che l’emergenza Covid sta avendo sull’economia italiana effetti più pesanti di quelli previsti dal Governo – ha spiegato il presidente Carlo Rienzi – I numeri sul Pil ci dicono che i consumi hanno subito un tracollo del -8,7%, mentre la spesa delle famiglie è calata addirittura dell’11,3%, dati che fotografano lo tsunami prodotto dal coronavirus sull’economia e sui consumatori”. “Serve una terapia d’urto per far ripartire il paese iniziando proprio dai consumi, che rappresentano il 60% del Pil e che vanno sostenuti e incentivati con misure efficaci sul ... Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - I dati sul Pil diffusi oggi dall'Istat sono per il Codacons "drammatici"e rappresentano un peggioramento rispetto alle previsioni iniziali. "E' evidente che l'emergenza Covid sta avendo ...

