Claudio Bisio commosso per la mamma: “La cosa più triste è stata…” (Di lunedì 31 agosto 2020) Non è stato un bel periodo per Claudio Bisio. Il noto attore e presentatore ha infatti perso la madre a causa del coronavirus. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’interprete milanese ha parlato della situazione problematica per i teatri, a causa dell’emergenza sanitaria. Nel farlo, ha ricordato il triste episodio vissuto da poco. Le sue dichiarazioni, molto toccanti, hanno commosso i lettori. Vediamo cosa ha detto. Claudio Bisio ha ammesso di non aver vissuto il lockdown in maniera traumatica, come è stato invece per molte altre persone. Tuttavia la morte della madre è stata per lui un duro colpo. La donna 91enne già non godeva di un buono stato di salute, come ha dichiarato l’attore milanese. ... Leggi su velvetgossip

