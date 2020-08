Ciclismo, Tour de France 2020: classifica generale aggiornata dopo la terza tappa, Alaphilippe resta in giallo (Di lunedì 31 agosto 2020) La classifica del Tour de France 2020 aggiornata dopo la terza tappa, svoltasi nella giornata di lunedì 31 agosto. Julian Alaphilippe, senza grossi problemi, mantiene la maglia gialla conquistata ieri nella seconda tappa di Nizza, visto l’arrivo in gruppo sul traguardo di Sisteron, perfettamente adatto alle caratteristiche dei velocisti. La vittoria, infatti, va all’australiano Caleb Ewan, che si impone in volata su Sam Bennett e Giacomo Nizzolo. Peter Sagan è la nuova maglia verde, mentre Benois Cosnefroy e Marc Hirschi restano rispettivamente maglia a pois e maglia bianca. L’ORDINE DI ARRIVO DELLA terza tappa LE PAGELLE DELLA ... Leggi su sportface

