Bologna, Bigon: «Vogliamo costruire i campioni del futuro. Mihajlovic sa farlo» (Di lunedì 31 agosto 2020) Il direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon, ha parlato del futuro del club emiliano ai microfoni di Sky Sport Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato del futuro del club rossoblu ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni: PROSSIMA STAGIONE – «Sarà una stagione di prosecuzione del lavoro della scorsa stagione, tra innesti giovani e non. Sarà un mix di esperienza e meno esperienza, dobbiamo proseguire su questa strada, cercando di migliorarci e di crescere. Abbiamo una decina di giovani interessanti che devono fare il loro percorso». SUPRYAGA – «Spesso e volentieri anticipate le notizie anche rispetto alle trattative. Però il ragazzo è interessante, c’è una trattativa, ma è ... Leggi su calcionews24

