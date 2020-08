Battiti live 2020: cantanti e ospiti di oggi, 31 agosto (Di lunedì 31 agosto 2020) Battiti live 2020: cantanti e ospiti Stasera, lunedì 31 agosto, in tv (Italia 1) va in onda la quinta puntata di Battiti live 2020, lo show musicale condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci visibile anche su Radionorba, Radionorba Tv, Telenorba, Mediaset Extra e MediasetPlay.it. Ma quali sono i cantanti e ospiti previsti per la quinta puntata di Battiti live 2020 in onda oggi, lunedì 31 agosto? Sul main stage di Otranto ci saranno Baby K, Irama, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, Elodie, Francesco Gabbani; Alberto Urso, Gabry Ponte, Fabrizio Moro, Anna Tatangelo, Shade; ... Leggi su tpi

