Batman Day 2020: ecco gli appuntamenti in programma per celebrare l'eroe di Gotham (Di lunedì 31 agosto 2020) DC ha annunciato gli appuntamenti in programma per il Batman Day 2020 che si svolgerà in tutto il mondo il 19 settembre 2020. Il Batman Day 2020 si svolgerà il 19 settembre 2020 e DC ha annunciato gli eventi in programma di questa edizione, svelando le iniziative rivolte ai fan di tutte le età e dedicate all'eroe di Gotham City. Gli appassionati potranno quindi ottenere fumetti e kit grautiti, compiere una corsa o camminata virtuale e mettersi alla prova in veste di detective risolvendo un mistero, senza dimenticare l'opportunità di guidare con il tema Batman e L'Enigmista su Waze. L'avventura del Batman Day 2020 ... Leggi su movieplayer

tveffe : Batman Day: DC svela il programma ufficiale - MangaForevernet : ? Batman Day 2020: le iniziative Panini DC Italia e Warner Home Video ? ? - omelette73 : #BatmanDay: la DC dedica una giornata mondiale all'iconico supereroe - telesimo : #BATMANDAY 2020 - il #19settembre eventi, attività e sorprese in digitale (e non) per i fan di tutto il mondo ??… - badtasteit : #BatmanDay2020 tutti gli eventi, le attività e le sorprese in programma per il 19 settembre! -