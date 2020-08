Bambina di tre anni resta incastrata a un aquilone gigante e vola via: il video impressionante (Di lunedì 31 agosto 2020) Una Bambina di tre anni è rimasta incastrata alla coda di un gigantesco aquilone ed è stata trascinata in aria per diversi metri, sotto agli occhi terrorizzati dei presenti. L'incidente è avvenuto a ... Leggi su leggo

kiara86769608 : RT @ilfattovideo: Bambina di tre anni rimane incastrata nell’aquilone e viene sollevata in aria dal vento. Il video - mummy53690440 : Bambina di tre anni resta incastrata a un aquilone gigante e vola via: il video impressionante - Noovyis : (Bambina di tre anni rimane incastrata nell’aquilone e viene sollevata in aria dal vento. Il video) Playhitmusic - - ilfattovideo : Bambina di tre anni rimane incastrata nell’aquilone e viene sollevata in aria dal vento. Il video - leggoit : Bambina di tre anni resta incastrata a un aquilone gigante e vola via: il video impressionante -