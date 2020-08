Bagnante in difficoltà nella acque di Genova: l’intervento dei vigili del fuoco è spettacolare. Il video (Di lunedì 31 agosto 2020) spettacolare salvataggio a Genova dei vigili del fuoco, che sono intervenuti con elicottero e personale specializzato per recuperare un Bagnante in difficoltà. Nonostante il maltempo e il mare mosso, l’uomo aveva deciso di fare il bagno davanti a Vesima. Un vigile del fuoco specializzato nella subacquea si è calato in acqua, ha imbracato e assicurato al verricello il Bagnante in difficoltà e l’elicottero l’ha tirato a bordo. L'articolo Bagnante in difficoltà nella acque di Genova: l’intervento dei vigili del fuoco è spettacolare. Il video ... Leggi su ilfattoquotidiano

