Back to school: i prodotti che non devono mancare per il ritorno a scuola (Di lunedì 31 agosto 2020) Volente o nolente, a settembre si torna a scuola: addio sole, mare e tuffi in piscina. È ora di ricominciare, rimettersi in gioco ed affrontare il nuovo anno. Le scuole terminano i primi di giugno e, dopo un'estate trascorsa tra giochi in spiaggia e campi estivi, è il momento di riprendere a studiare per test, verifiche e, per i meno fortunati, affrontare gli esami di maturità. È tempo di rinnovare il "corredo scolastico" di ogni studente e rendere la scuola diversa, un posto migliore ove dare sfogo alla creatività e fantasia: a tal proposito, abbiamo stilato una lista di prodotti immancabili nello zaino di grandi e piccini. Tornare a scuola dopo una lunga estate al mare non è per niente facile; per questo consigliamo di avvicinarsi al primo giorni di ...

Ultime Notizie dalla rete : Back school Back To School 2020: gli indispensabili per tornare (finalmente!) sui banchi di scuola Vanity Fair Italia Scuola, 1 studente su 2 non sa ancora come recupererà le insufficienze

Non ci sono solo le misure anti-Covid ad agitare la vigilia del back to school. A mettere alla prova gli studenti c’è anche l’incertezza su come funzioneranno nella propria scuola i corsi di recupero ...

Fino al 30% di sconto su elettroutensili e accessori Bosch e Bosch Professional su Amazon

Dopo aver dato uno sguardo alle promozioni del Back to School e alle consuete offerte del giorno, vi segnaliamo una nuova iniziativa di Amazon. Il colosso dell’e-commerce, infatti, ha intenzione di st ...

