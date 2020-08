Ariccia, notte col fiato sospeso: uomo minaccia di buttarsi dal ponte, lunghe trattative per convincerlo a desistere (Di lunedì 31 agosto 2020) Sono state ore di apprensione quelle vissute ieri sera ad Ariccia, ai Castelli, dove un uomo, poco dopo le 22.00, è salito sul ponte minacciando di farla finita. Immediato è stato il dispiegamento delle forze dell’ordine che si sono precipitate sul posto iniziando subito il dialogo con l’uomo. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco che, come prevede la procedura in questi casi, hanno inviato anche il carro teli oltre alle squadre operative. Alla fine, ma solo dopo due ore di colloqui, l’uomo ha rinunciato ai suoi intenti suicidi. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

