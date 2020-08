“Aprono le scuole ma non abbiamo risorse per garantire i trasporti” denunciano Anci ed Upi (Di lunedì 31 agosto 2020) Mentre scrivendo ai docenti ed al personale scolastico, alla vigilia del ritorno all’attività, la ministra Azzolina si auto-esalta al punto da considerarsi come l’artefice di un momento storico per la scuola, nelle stesse ore l’Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani) e l’Upi (Unione delle Province d’Italia), di concerto hanno già ‘avvertito’ che nell’ambito della Conferenza Unificata (attualmente in corso), si sarebbero presentati per denunciare le gravi lacune che al momento caratterizzano il trasporto pubblico locale, soprattutto in vista della riapertura delle scuole. Insomma, non è la scuola di per sé ma, ovviamente, l’indotto che tale istituzione comporta, dando vita ad vera e propria ‘filiera’ di costi che certo non inizia e finisce salendo i ... Leggi su italiasera

