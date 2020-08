Appendino contro gli automobilisti indisciplinati: “Incidenti colpa di chi non rispetta regole” (Di lunedì 31 agosto 2020) I recenti incidenti stradali hanno fatto si che la sindaca Chiara Appendino intervenisse prendendo una posizione netta contro il mancato rispetto delle regole della strada e della mobilità sostenibile. Lo fa attraverso un post pubblicato sui suoi canali social: “Adesso Basta” tuona la sindaca “un’automobile investe un monopattino in piazza Rivoli, un’automobile travolge un dehors in una via pedonalizzata, due auto si scontrano frontalmente in via Borgaro, un camioncino investe un ciclista su un attraversamento ciclabile. Ma per qualcuno la colpa è, nell’ordine: dei monopattini, della pedonalizzazione, dell’incrocio, della pista ciclabile”. “Ma permettetemi una domanda: – prosegue la prima cittadina – non sarebbe il caso di iniziare ad ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : Appendino contro gli automobilisti indisciplinati: “Incidenti colpa di chi non rispetta regole” #Torino - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Appendino contro gli automobilisti: 'Adesso basta con chi non rispetta le regole' - repubblica : Appendino contro gli automobilisti: 'Adesso basta con chi non rispetta le regole' - rep_torino : Appendino contro gli automobilisti: 'Adesso basta con chi non rispetta le regole' [di JACOPO RICCA ] [aggiornamento… - Maurizio2L : @agorarai @MolinariRik La mozione contro l'azzolina è sorella a quella della raggi e della guerra contro la appendi… -

Ultime Notizie dalla rete : Appendino contro Appendino contro gli automobilisti: "Adesso basta con chi non rispetta le regole" La Repubblica Appendino contro gli automobilisti: "Adesso basta con chi non rispetta le regole"

La sindaca Appendino contro gli automobilisti “che non rispettano le regole” e dalla parte dei ciclisti. “Adesso, basta” inizia così il post che la prima cittadina 5stelle ha pubblicato ieri sera sui ...

A Torino dopo la «rivoluzione» c’è la tentazione centrodestra: decisive saranno le periferie

In democrazia il popolo ottiene sempre, se non ciò che desidera, almeno ciò che merita. Nel 2016 i torinesi desideravano una rivoluzione. Hanno ottenuto l’amministrazione Appendino. Ogni rivoluzione, ...

La sindaca Appendino contro gli automobilisti “che non rispettano le regole” e dalla parte dei ciclisti. “Adesso, basta” inizia così il post che la prima cittadina 5stelle ha pubblicato ieri sera sui ...In democrazia il popolo ottiene sempre, se non ciò che desidera, almeno ciò che merita. Nel 2016 i torinesi desideravano una rivoluzione. Hanno ottenuto l’amministrazione Appendino. Ogni rivoluzione, ...