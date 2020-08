Abolito il superticket | dal 1Â° settembre non si pagherà più

Abolito il superticket: dal 1° settembre non si pagherà più (Di lunedì 31 agosto 2020) Da domani martedì 1 settembre stop al superticket sanitario per tutti i cittadini a prescindere dall'Isee. L'abolizione della misura introdotta nel 2011 'costa' al governo 550 milioni ed era stata ... Leggi su today

