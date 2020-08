Ti racconto perchè è difficile essere un cane (Di domenica 30 agosto 2020) Io sono nato cane. Non ci posso fare niente, sono nato così. Forse nella mia vita di prima ero qualcun altro e mi sono reincarnato cane, e forse tutto quello che so sugli umani dipende da quel tempo lì, chissà. Onestamente non so dirvi perchè non me lo ricordo. Credo sia un mistero che rimarrà per sempre. Ma è inutile rimuginare su cosa è stato o non è stato, meglio dedicarsi al qui e ora, che poi è anche uno dei miei motti, e il mio qui e ora è che sono un cane. Qualche tempo fa vi ho raccontato che essere cane è proprio bello ma può essere anche molto difficile e oggi vorrei raccontarvi perchè. Saranno solo alcuni dei motivi per cui è difficile ... Leggi su dilei

