Scuola, le norme per la riapertura in sicurezza: i dettagli (Di domenica 30 agosto 2020) Si avvicina la riapertura della Scuola: le autorità stanno lavorando in maniera costante per garantire le norme per una ripartenza in totale sicurezza. Gran parte delle regioni riaprirà i cancelli scolastici il 14 settembre. Come riporta Tgcom24, i primi a rientrare in classe, però, saranno gli studenti di Bolzano, che rimetteranno piede a Scuola già … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Prende il via la cosiddetta “chiamata veloce” dei docenti, ossia la nuova procedura prevista dal decreto che consente a chi è in graduatoria, ma non ha ottenuto il ruolo con la normale tornata di assu ...

Trasporti, Aliberti (Noi Campani): “Chiediamo a De Luca chiarezza su futuro autisti interinali e su procedura concorsuale”

“Anche nei trasporti ci sarà da lavorare con serietà per consentire collegamenti efficienti al territorio e tutelare i livelli occupazionali dei dipendenti dell’Autoservizi irpini. E’ surreale l’atteg ...

