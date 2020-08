Salina, intervento in elicottero per un’escursionista colta da malore [FOTO] (Di domenica 30 agosto 2020) intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e del IV Reparto Volo della Polizia di Stato per soccorrere un’escursionista trentina di 66 anni che era stata colta da malore mentre, con un gruppo di amici, percorreva un sentiero nella zona del monte dei Porri a Salina, nelle Isole Eolie (Messina), riporta un comunicato stampa del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano. L’allarme è scattato poco dopo le 12 quando la donna ha accusato un malore, probabilmente a causa delle alte temperature. I suoi compagni hanno chiamato il Numero Unico di Emergenza che ha allertato la centrale del 118 di Messina. Da qui, visto che l’intervento riguardava una zona impervia e non raggiungibile con le auto, è partita la richiesta al Sass che durante ... Leggi su meteoweb.eu

Il dato riguarda gli ultimi 20 anni ed è allarmante. Dalle Vacche (Consorzio di Bonifica): "A rischio migliaia di ettari di terreno".

