Ritiro Palermo, arriva anche Rinaudo: il responsabile del settore giovanile a Petralia Sottana (Di domenica 30 agosto 2020) Tutti presenti in quel di Petralia Sottana.E' trascorsa una settimana piena dal primo giorno di Ritiro del Palermo presso la località di Petralia Sottana, dove i rosanero hanno iniziato ad allenarsi mattina e pomeriggio agli ordini del nuovo tecnico Roberto Boscaglia: l'ex allenatore dell'Entella, nonostante non abbia ancora a disposizione una rosa completa, sta cercando di imprimere ai suoi nuovi giocatori la sua filosofia di gioco e di comprendere quale sia il modulo migliore con cui schierarli in campo.Palermo, striscione CNI al Ritiro: “Abbiamo un sogno nel cuore… Palermo sei l’unico amore”A Petralia è arrivato pochi minuti fa anche ... Leggi su mediagol

