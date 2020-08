Ripescaggi, domani Consiglio federale decide per C e D (Di domenica 30 agosto 2020) Probabilmente domani, in vista del Consiglio federale, ma sicuramente entro pochissimi giorni, si procederà con le riammissioni in C ed i Ripescaggi in serie D. In Lega Pro verranno riammesse Legnago, Giana Erminio e Ravenna, che prenderanno il posto di Campodarsego, Siena e Sicula Leonzio, già ufficialmente fuori causa. Tali riammissioni, porteranno Ripescaggi anche in serie D: questi tre posti saranno riempiti da Nardò, Corticella e Francavilla. Il posto del Sondrio invece è stato preso dal Vado (seguendo l’ordine della graduatoria dei Ripescaggi (liguri secondi nella classifica dopo la Sammaurese già ripescata). ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

Il Comitato Regionale Marche modificherà i format dei campionati, Eccellenza esclusa, e farà slittare l’inizio degli stessi alla metà di ottobre. E’ solamente una nostra indiscrezione, ma domani è in ...

Entro domani l’iscrizione

Tante le date da segnarsi in questo mese che manca alla ripresa del campionato. Domani scade la domanda di iscrizione per le squadre che sono retrocesse dalla serie B alla serie C, quindi anche per il ...

