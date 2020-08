Napoli, Diego Armando Maradona Jr. è sicuro: “Arkadiusz Milik non ha mai creato un feeling con la tifoseria” (Di domenica 30 agosto 2020) La cessione di Arkadiusz Milik è ormai prossima. In ogni caso, non tutti i tifosi sembrano lamentarsene. In onda su Canale 21, infatti, Diego Armando Maradona Jr. ha parlato da Castel di Sangro delle ultime in casa Napoli, spiegando come l’addio del polacco potrebbe non fare la differenza. “Milik? Non ha mai creato un feeling con la tifoseria. Voglio essere sincero, sono abituato ad esserlo, è l’unica volta che la Juve ha fatto la corte ad un giocatore del Napoli e non ho provato alcun fastidio. Milik è un giocatore fuori dal progetto, da tutto, pure ieri Gattuso l’ha sostituito dopo 25′ e l’ha dimostrato. Fischi? Sono stati fischiati giocatori più forti di ... Leggi su calciomercato.napoli

libano_proietti : RT @museodiemozioni: Il cielo dello Stadio San Paolo quando Diego Maradona produceva magie nel Napoli era così... #napoli #maradona #sanpa… - l_honestly : RT @ParticipioPart: #Sud, almeno nei valori fondanti trasmessi dalla famiglia. Ha voluto #Napoli con tutte le forze, perché ama la città. S… - jo_morelli_ : RT @ParticipioPart: #Sud, almeno nei valori fondanti trasmessi dalla famiglia. Ha voluto #Napoli con tutte le forze, perché ama la città. S… - settecoppesette : @Emiliangiolo Diego era un uomo squadra ed ha vinto due scudetti a Napoli ed un mondiale da solo. No, dai...Ti prego ?? - Pasqual52244119 : @TolliVincenzo Diego è fortissimo per rendere la squadra deve correre meglio . Per tutta la stagione il Napoli ha g… -