Massa, albero si abbatte su una tenda: morta una bimba di 3 anni, grave la sorella (Di domenica 30 agosto 2020) Ci sono aggiornamenti sul tragico incidente che ha coinvolto, alle prime ore del mattino di domenica, un campeggio a Marina di Massa. È morta la bimba di 3 anni rimasta gravemente ferita, insieme alla sorella a causa della caduta di un albero. Le bambine hanno in realtà 3 e 14 anni (non 10 e 2 e mezzo come detto in precedenza) illesi i genitori, mentre una terza persona è rimasta lievemente ferita. La piccola si trovava in vacanza con la famiglia, insieme a lei è rimasta gravemente ferita la sorella maggiore e un’altra ragazza. L’albero è caduto a causa della ... Leggi su thesocialpost

