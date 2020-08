Marmellata: come prepararla in 10 minuti con il segreto del congelatore (Di domenica 30 agosto 2020) Marmellata che passione!!! prepararla però comporta un grande dispendio di energie, anche se il risultato è sempre ottimo. In estate, in modo particolare, pensare di creare delle confetture e accendere i fornelli non è un’idea molto allettante. Ecco perché abbiamo pensato ad una soluzione facile, gustosa e fresca: la ricetta pronta in 10 minuti con il segreto del congelatore! Un metodo “furbo” che adotta il freezer al posto del caldo dei fuochi della vostra cucina per avere, ogni giorno, confetture fresche e pronte per la vostra colazione. Curiose di scoprire come realizzarla con questo piccolo e geniale segreto? Allora non perdetevi i nostri suggerimenti di seguito! Marmellata: come ... Leggi su pianetadonne.blog

Noninfluente : RT @GFT78: Che forse devo ringraziarlo questo improvviso maltempo, mentre mi apprestavo a uscire per far colazione. Questo ripiegamento cas… - GFT78 : Che forse devo ringraziarlo questo improvviso maltempo, mentre mi apprestavo a uscire per far colazione. Questo rip… - sergioalesi : RT @AntoneloFoti: @AntonioNbo15 @sergioalesi Una bella marmellata, alla fine la Regione sarà consegnata alla dx ! Si spera che i pugliesi a… - AntoneloFoti : @AntonioNbo15 @sergioalesi Una bella marmellata, alla fine la Regione sarà consegnata alla dx ! Si spera che i pugl… - natolibero68 : @Uovacotte O un 'come è buono pane burro e marmellata' amici miei. -

Ultime Notizie dalla rete : Marmellata come Come fare la marmellata con frutta fresca fatta in casa Radiogold La gustosa marmellata di Padre Jarek di San Charbel… e una dichiarazione avariata del Sant’Uffizio dell’Episcopato polacco

Presso la Parrocchia di Nostra Signora dell’Assunzione del Buon Inizio e San Charbel a Florencja vicino a Ilza in Polonia è iniziata la produzione di… marmellata di prugne, che è qualcosa di buono e s ...

Come conservare correttamente le conserve fatte in casa

Quello di conservare correttamente le conserve è un problema reale. Nelle auto-produzioni casalinghe, infatti, si pone la questione di evitare tossinfezioni alimentari. Se, da una parte, nel settore ...

Presso la Parrocchia di Nostra Signora dell’Assunzione del Buon Inizio e San Charbel a Florencja vicino a Ilza in Polonia è iniziata la produzione di… marmellata di prugne, che è qualcosa di buono e s ...Quello di conservare correttamente le conserve è un problema reale. Nelle auto-produzioni casalinghe, infatti, si pone la questione di evitare tossinfezioni alimentari. Se, da una parte, nel settore ...