Luiz Felipe: “Alla Lazio mi sento a casa” (Di domenica 30 agosto 2020) In un’intervista rilasciata ai microfoni di Lazio Style Channel, Luiz Felipe ha allontanato le dicerie sul suo futuro: “Sono arrivato alla Lazio che avevo 19 anni, ero pieno di sogni. Sono stato un anno alla Salernitana per fare esperienza e poi sono arrivato qui ad Auronzo, con la voglia di debuttare in maglia biancoceleste. Ho imparato molto e qui alla Lazio mi sento a casa, posso dare il massimo per questa squadra”. Foto: Zimbio L'articolo Luiz Felipe: “Alla Lazio mi sento a casa” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Gazzetta_it : Quante big su #LuizFelipe, ma la #Lazio vuole blindarlo: pronto il rinnovo fino al 2024 #calciomercato - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Luiz Felipe: 'Il gol alla Juve? La rete della mia vita, davanti alla Nord' - antidisagio1 : RT @TUTTOJUVE_COM: Luiz Felipe: 'Il gol alla Juve? La rete della mia vita, davanti alla Nord' - Noovyis : (Luiz Felipe: “Alla Lazio mi sento a casa”) Playhitmusic - - OnlineSportsRT : Lazio: Luiz Felipe, 'Voglio dare tutto per questa maglia' -